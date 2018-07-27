Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmada şüpheli 7 kişi yakalandı.

Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 0,72 gram skunk maddesi, 3,55 gram bonzai ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından emniyete işlem yapılan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.