Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde 39,82 gram sentetik uyuşturucu madde, 29,22 gram gelen uyuşturucu maddenin çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen bitkisel madde ve sinek ilacı,1 pompalı tüfekle 8 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.