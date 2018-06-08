Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir dövmeciye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1,63 gram metamfetamin, 9 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek ile tüfeğe ait 20 kartuş ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi Serhat F'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.