Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen 10 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 7 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin üst aramasında 32,47 gram metamfetamin, 0.70 gram skunk, 10 gram Afyon sakızı ile 2,20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 10 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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