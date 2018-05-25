Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

- Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcısı oldukları belirlenen 6 şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 26,52 gram esrar, 18,31 gram sentetik uyuşturucu ile 1,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların Emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUM EKLE
Gönder