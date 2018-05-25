Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcısı oldukları belirlenen 6 şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 26,52 gram esrar, 18,31 gram sentetik uyuşturucu ile 1,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların Emniyetteki işlemleri sürüyor.



