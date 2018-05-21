Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 1 şüpheli ile bu kişiden madde temin ettiği ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.