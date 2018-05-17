Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 64 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin, 5,80 gram morfin, 0,58 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 kişiyi hakında da işlem yaptı.