Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evinde ve araçlarında yapılan aramada, 50 gram uyuşturucu madde ile 21 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.