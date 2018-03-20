Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli Furkan D'yi yakaladı.
Üst aramasında bir miktar satışa hazır sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Furkan D'nin çoğunluğu hırsızlıktan olmak üzere 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.