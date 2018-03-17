Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yanı sıra bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer ve Batıkent mahallelerinde düzenlediği şok uygulamada, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.