Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli İ.Ö'yü (15) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 49 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheli İ.Ö'nün, anne ve babasının da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulundukları öğrenildi.