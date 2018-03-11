Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 28 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 29 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.