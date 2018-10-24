Eskişehir'de uyuşturucu operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada, 17,82 gram esrar, 10 sentetik uyuşturucu hap, 8,65 gram bonzai, 4,56 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 3,65 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu içme düzenekleri ele geçirildi.
Yakalanan 34 şüpheliden 31'ine "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan", 3 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yasal işlem yapıldığı bildirildi.