Eskişehir'de uyuşturucu operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği...