Eskişehir'de uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklu yargılanan İran asıllı 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, İran asıllı 2'si tutuklu 3 sanık ile avukatları katıldı.



Son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Mohammad Zanyar B'nin avukatı, müvekkilinin İran'da işlediği siyasi suçtan dolayı idam cezasına çaptırıldığını belirterek, "Sanık Türkiye'de de suç işlemesi halinde İran'a iadesi söz konusu olacağından dolayı herhangi bir suç işlemeyeceğinin bilincindedir. Bu sebeple beraatini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Arman Bahrami ve Rıdvar Deimi'yi "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuksuz sanık Mohammad Zanyar B'nin ise beraatına hükmetti.