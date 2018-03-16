Eskişehir'de uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan 8 sanıktan 3'ü, 18 yıl 9 ay ile 25 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 4'ü tutuklu 8 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Barış Demirtaş'ı, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 25 yıl 9 ay 10 gün hapisle cezalandırdı.

Diğer tutuklu sanıklar Fırat Gültekin ve Esen Surol'u 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk M.Ö'nün 3 yıl denetimli serbestlik altına alınmasına karar verdi. Biri tutuklu 4 sanık ise beraat etti.

Eskişehir'de geçen yıl yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştı.