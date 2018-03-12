Eskişehir'de uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan 14 sanıktan 10'una, 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 6'sı tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Tutuklu sanıklar Mehmet Can Çalışkan, Osman Bozlusun, Vedat Doğrukartal, Emrah Sanat ve Vedat Sayma'nın 12 yıl 6 ay hapsine hükmeden heyet, tutuklu sanık Recep Sak'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Müjde Tiftik, Refiye Örsel ve Yüksel Uyar'ı 12 yıl 6 ay hapse mahkum ederken, tutuksuz sanık Sinan Bozulsun'u 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.
Tutuklu sanıklar Mehmet Can Çalışkan, Osman Bozlusun, Vedat Doğrukartal, Emrah Sanat ve Vedat Sayma'nın cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar veren heyet, tutuksuz sanıklar M.T, B.B, ve .B'nin beraatine hükmetti.
Tutuksuz sanık E.S.K. hakkında karar vermeyen heyet, sanığın dosyasını başka bir dosyayla birleştirdi.
Geçen yıl temmuz ayında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.