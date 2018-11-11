Eskişehir'de üst geçitteki merdivenlerden düşen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de üst geçitteki merdivenlerden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batıkent Mahallesi çevre yolundaki üst geçidin merdivenlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Selami Malgaz (54) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Malgaz'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.