Eskişehir'de UMKE eğitimi

ESKİŞEHİR (AA) - 15. Bölge UMKE temel eğitimi Eskişehir’de yapıldı.

Eğitim programı, 25 kişinin katılımıyla 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

UMKE ailesine yeni katılan gönüllülere, eğitmenlerce temel modülün dışında arazide hayatı idame ettirme, afet durumunda telsiz haberleşmesi, afet anında vaka yaklaşımı, olay yeri yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programında ısınma oyunları ile ekip ruhu oluşturulurken eğlenceli anlar da yaşandı.

Program sonunda yeni katılan gönüllülere sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, başta Eskişehir olmak üzere UMKE 15. Bölge illerinden ekiplerine yeni katılan gönüllüler için "UMKE Temel Modül Eğitimi" programı düzenlediklerini belirterek, "Her türlü afet durumunda ilk müdahaleyi yapacak gönüllü sağlık personelinden oluşan ve aramıza bu eğitimlerle birlikte yeni katılan tüm UMKE ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.