Eskişehir'de ulaşıma ücretlerine yapılan zam eleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanlığı, Eskişehir'de ulaşım ücretlerine yapılan artışı eleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam yaptığı anımsatıldı.

"Bu zam kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zaten yüksek olan ulaşım ücretlerine, fahiş ve çok yüksek bir artış yaparak, vatandaşımıza ek bir yük getirmiştir. Şehrimizde şehir içi ulaşım hatlarının ortalaması, 4 kilometre civarındadır. İstanbul'da ise ortalama hat uzunluğu 19,65 kilometredir. Diğer şehirlere göre de Eskişehir'de yolcu taşıma güzergahları çok kısadır. Buna rağmen, Eskişehirli hemşehrilerimiz, İstanbul'daki ulaşım ücretleriyle aynı ücreti ödemektedir. Dolayısıyla 5 kat daha pahalı hizmet almaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, döviz artışını bahane etmesin. Gerçekçi bir maliyet hesabı yapılmadan, uygulamaya konulan bu zam, neyi ve nereyi finanse edecektir? Eskişehirli'nin parası, seçim harcamalarında, belediyenin yüksek borçlarının ödenmesinde, hayvanat bahçesinde ölen hayvanların finansmanında mı kullanılacaktır? Ulaşım ücretlerine yapılan bu zam, fırsatçılıktır, vatandaşa zulümdür. Bu şehir, size bunun hesabını sandıkta soracaktır."