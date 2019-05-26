Eskişehir'de tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün tramvayın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hira'nın cenazesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün tramvayın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, dün Otogar-Osmangazi Mahallesi seferini yapan E.G. idaresindeki tramvayın Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda...
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün tramvayın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hira'nın cenazesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.