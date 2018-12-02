Eskişehir'de tramvaya binen sokak köpeği ilgi odağı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent içi ulaşımında kullanılan tramvayın yolcuları arasında bulunan bir köpeğin sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları ilgi odağı oldu.

Uluönder Mahallesi Salih Bozok Caddesi'ndeki tramvay durağında bekleyen bir sokak köpeği, Yunus Emre Devlet Hastanesi-Otogar güzergahında çalışan tramvaya binip bir yolcu koltuğuna oturdu.

Bu sırada bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu durumu anı görüntülerken, bir süre tramvayda seyahat eden sokak köpeği, güvenlik görevlilerince tramvaydan çıkarıldı.

Vatandaşlarca sosyal medyada paylaşılan sokak köpeğinin bu yolculuğu yoğun ilgi gördü.