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Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Semih Dağ (28) idaresindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.Kazada...

08 Mart 2018 Perşembe 00:26
Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Dağ (28) idaresindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Semih Dağ, eşi Seher Dağ (39), 6 aylık çocukları Ömür Dağ ile İrem Yurtseven (9) ve Azime Yoldaş (60) yaralandı. Yaralılar araçtan çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Bu sırada alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Anahtar Kelimeler:
EskişehirTrafik Kazası
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