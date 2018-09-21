Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Özbekistan uyruklu yolcuların bulunduğu bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahir Kazımoğlu idaresindeki 34 LA 3432 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Özbekistan uyruklu yolculardan Ibrokhım Agzamov (11), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Pgzamov'un (8), hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.