Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

- Özbekistan uyruklu yolcuların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Özbekistan uyruklu yolcuların bulunduğu bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tahir Kazımoğlu idaresindeki 34 LA 3432 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Özbekistan uyruklu yolculardan Ibrokhım Agzamov (11), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Pgzamov'un (8), hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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