Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Tuncel (26) idaresindeki 06 EC 9344 plakalı otomobil, Eskişehir-Çifteler karayolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Otomobilde bulunan Hilal Poyraz (21) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan, Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Jandarma komutanlığında görevli uzman onbaşılar Yusuf Tuncel, Hüseyin Kardeş ile Ömer Dal, 112 Acil Servis ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan kazada yaralanan Hüseyin Kardeş ile Hilal Poyraz'ın iki ay önce nişanlandıkları, Çay ilçesine ev bakmaya gittikleri öğrenildi.