Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ yöneticiliği davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, Irak uyruklu tutuklu sanık Shafi Turgy Faraj ile avukatı hazır bulundu.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyetinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını sorması üzerine Faraj, "2013 yılında DEAŞ Irak'taki bulunduğum cezaevine bombalı saldırı yaparak üyelerini kaçırdı. Yaklaşık 2 bin kişi hapishaneden kaçtı. Ben de onlarla birlikte firar ettim. Fakat DEAŞ yöneticisi değilim. Ben 'bu İsa' adındaki 20 bin kişiden oluşan aşiretin reisiyim. DEAŞ ile sadece aşiretimden olanlarla görüşmüştüm." görüşünü savundu.

Faraj, mahkeme başkanının "İddianamede DEAŞ'ın batı bölge komutanı olduğunuz, Ebu Ömer El Bağdadi ve Ebu Eyüp El Mıski'nin yardımcısı olduğunuz, Irak Devlet Başkanı Maliki'ye suikast düzenlediğiniz belirtiliyor. Ne söyleyeceksiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben DEAŞ yöneticisi değilim. PYD mensupları bana bu iftirayı attılar. Benden 400 bin dolar para kopartmak istiyorlar. Biz Sünniler olarak Irak'ta Şii örgütler tarafından baskı altındayız. Bizi boş yere hapse atmak istiyorlar. Bu sebeple Türkiye'ye kaçtım. Sünniler Maliki yönetimi yüzünden zor durumda. Bu fotoğrafın Türkiye'den net görülebilmesini istiyorum. Maliki suikastıyla hiçbir alakam yoktur. Irak televizyonlarında hakkımda 'DEAŞ sorumlusu' haberleri DEAŞ'lılar tarafından bilinçli yapılmıştır. Türkiye'ye yaşamak ve yatırım yapmak için geldim."

- "Eşim DEAŞ'lı olduğumu zannetmiş olabilir"

Mahkeme başkanının, "Eşin emniyette DEAŞ yöneticisi olduğunu itiraf etmiş. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Faraj, "Aşiret reisi olduğum için aşiretimden bazıları DEAŞ'lı olabilir. Bazen de DEAŞ mahkemelerinde yargılanan aşiretimden insanlar olmuştu. Bu yüzden de örgütle görüşmelerim oldu. Eşimle 5 aydır evliyiz. Çok şeyi bilmiyor. Eşim DEAŞ'lı olduğumu zannetmiş olabilir." cevabını verdi.



Tutuklu sanık Faraj'ın mevcut durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Sanık, Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda geçen yıl ağustos ayında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak'taki bir evde yakalanmış, sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmasında şüphelinin DEAŞ'ın sözde batı bölge komutanlarından biri olduğu, Irak Devlet Başkanı Maliki'ye suikast düzenlediği ve bu suçtan cezaevine girdiği, cezaevinden DEAŞ tarafından kurtarıldığı suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



