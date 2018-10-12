Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, 8 Trafik Polis Eğitim Merkezinde 297 kursiyere, "Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi" verildiğini söyledi.

Çelik, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezinde düzenlenen 30. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi dönem sonu töreninde yaptığı konuşmada, trafik sorunu ve olgusunun Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunu olduğunu kaydetti.

- Ölümlü kazalar azaldı

Bu sorunun çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde Türkiye'deki sorun alanından çıkarmak için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Çelik, yapılan çalışmalar ve üretilen projelerle ölümlü kazalarda yüzde 60 oranında düşüş sağlandığını bildirdi.

Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay da 2012 yılından bugüne kadar eğitim merkezinde 68 dönemde 8 bin 500 kursiyere trafikle ilgili çeşitli branşlarda eğitimler verildiğini belirtti. Trafikte yaşanan sorunların çözümünde eğitimin önemli rolünün bulunduğuna dikkati çeken Doğanay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal değişim ve gelişimi sağlamanın ve bu yolda karşılaşılacak her türlü sorunu çözmenin yegane yolu eğitimdir. Kendini tanıyan, tutum ve davranışlarını aldığı eğitimle geliştiren, değiştiren ve kontrol altına almasını bilen, etik değerlere sahip, hizmetini toplumun taleplerine göre yönlendiren, sorunlar karşısında yılmadan çözüm üreten, karayolunda akan her damla kanda sorumluluğunu hisseden, hukuka ve insan haklarına saygılı trafik personeli yetiştirme misyonunu üstlenen eğitim merkezimiz Türkiye'nin ilk ve tek trafik eğitim kurumu olma sorumluluğu bilincindedir."



