Eskişehir'de tefecilik iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli N.Y'yi gözaltına alındı.

Zanlıya ait ev ve iş yerinde yapılan aramada, 557 senet, 29 tapu, 36 tapu senedi fotokopisi, 159 kira sözleşmesi, 100 nüfus cüzdanı fotokopisi ile 14 icra takip belgesi ele geçirildi.

Hakkında 100'ü aşkın şikayet dilekçesi bulunduğu öğrenilen şüphelinin Emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.