Eskişehir'de tasarladıkları oyunu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Teknoparkı'nda kurdukları şirkette 4 yılda geliştirdikleri ve Apple tarafından ödüle layık görülüp 19 Nisan'da iOS platformu için kullanıma sunulan ücretli oyun Oddmar'ın yaratıcıları Özgür Taşkın ve Ferhat Erdoğan, Eskişehir Sanayi Odasınca (ESO) "örnek genç girişimci" ödülüne layık görüldü.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, odada düzenlenen etkinlikte, Özgür Taşkın ve Ferhat Erdoğan'ın genç kuşak için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kesikbaş, AÜ Teknoparkı'nda 4 yıl önce yüksek kalitede oyunlar geliştirmek amacıyla kurulan MobGe'nin ilk işi Oddmar'ın 19 Nisan'da iOS platformu için kullanıma sunulduğunu ifade ederek, Oddmar oyununun Apple Design Awards 'a (Apple Tasarım Ödülleri) layık görüldüğünü anımsattı.

Eskişehir ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurdukları için "örnek genç girişimci" seçtikleri Özgür Taşkın ve Ferhat Erdoğan'a teşekkür eden Kesikbaş, "Projeler bireysel olmuyor. Ortak akıl yaratıp dünyayla iş birliğine geçmişler. Bundan sonra üst akıla değil, ortak akıla ihtiyaç var. Bu gençler de bunu çok iyi başarmışlar." ifadelerini kullandı.

- "Olmaz" denileni yaptılar

Özgür Taşkın da oyunlarını 4 senede geliştirip piyasaya sunduklarını belirtti. Bu oyundan önce de bazı çalışmaları olduğunu aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl önce yabancı bir ortaktan yatırım aldık. Ondan önce devlet desteği ve kendi sermayemizle yatırım yapmıştık. Yakın zamanda Apple Tasarım Ödülü'nü kazandık. Oyunu geliştirmeden önce birçok kişi yatırım alamayacağımızı söyledi ama biz yılmadık ve yabancı yatırımcı almayı başardık. 'İlk oyun hiçbir zaman tutmaz.' dediler, tuttu. 'İlk oyun hiçbir zaman ödül almaz.' dediler, ödül aldı. Oyunumuzu 4 kişilik bir ekiple geliştirdik. Normalde bu tür oyunlar geniş ekiplerle daha uzun sürelerde geliştiriliyor."

Oddmar oyununun aslında uluslararası bir proje olduğuna işaret eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hikayesi ABD'de yazıldı, sesleri Kanada'da, müzikleri İsveç'te... Yatırımcımız da ABD'de bulunuyor. Fransa'dan, animasyonlar için küçük destekler de aldık. Bu oyunu bu şekilde ortaya koyduk. İlk defa 2 ay önce ara yüzünü çıkardık. Downloadlar geliyor. Paralı bir oyun. Paralı oyunlar biraz zor seçiliyor ama Apple'ın da desteğiyle şu anda dünyada kabul görünce oyun istediğimiz yere gelmek üzere. Daha sonra diğer platformlara çıkartacağız. Ekibimiz bu sürede deneyim kazandı. Oyunumuzu daha da geliştireceğiz."

Konuşmaların ardından ESO Başkanı Kesikbaş, Nisan 2014'te kurdukları şirketleriyle dünya markası oyun yaratmayı başaran gençler Özgür Taşkın ve Ferhat Erdoğan'a plaket verdi.

Bir Viking hikayesini anlatan ve zorlu platform görevleri bulunan oyun 12 dil desteğine sahip.