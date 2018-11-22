Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

- Çifteler ilçesinde tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen mermer heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen mermer heykeli satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen İ.D'nin, Körhasan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde arama yapan güvenlik güçleri, çuval içine gizlenmiş, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen bir metre uzunluğunda mermer heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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