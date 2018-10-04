Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İstihbari çalışmaları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen A.Ç. ile F.T'nin bulunduğu otomobili, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 taş heykel başı ve 2 toprak testi ile 1 işlemeli pipo başlığı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.