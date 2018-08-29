Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen B.Ç. (37), N.S. (31), N.B. (44) ile A.K'nin (41) bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa karayolunun 24. kilometresinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 kapı tokmağı, 1 yüzük ile 51 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.