Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.K, H.T, Y.A, E.C, İ.S, H.U. ile C.D'yi Hamidiye Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, zanlıların çantalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 amfora ele geçirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.