Eskişehir'de suç örgütüne yönelik operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Kasten yaralama", "tehdit", "kamu görevinin kötüye kullanılması", "resmi belgede sahtecilik", "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, tüfek, çok sayıda fişek, uyuşturucu, teleskobik metal cop, çok sayıda belge, dijital materyal, iki telsiz ve 5 tombala makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlıdan 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise adliyeye sevk edildi.