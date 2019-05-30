Eskişehir'de suç örgütüne yönelik operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, tüfek, çok sayıda fişek, uyuşturucu, teleskobik metal cop, çok sayıda belge, dijital materyal, iki telsiz ve 5 tombala makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 zanlıdan 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise adliyeye sevk edildi.