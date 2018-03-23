Eskişehir'de suç örgütü operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçunu işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, beş kasten yaralama olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir pompalı tüfek ve kartuşlar ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları öne sürülen şüphelilerin Emniyetteki sorguları sürüyor.