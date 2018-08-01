Eskişehir'de spor tesisinden hırsızlık

- Tesisten 2 ton demir çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı

Eskişehir'de spor tesisinden hırsızlık
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir spor tesisinden 2 ton demir çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Dilberler Sokak'taki bir spor tesisinden demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Araçlarına yükledikleri 2 ton demir ile yakalanan G.K, O.K. ve Z.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Z.A'nın hırsızlık suçundan arandığı, sürücü G.K'nın ehliyetinin olmadığı, aracın ise trafikten men edildiği belirlendi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.







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