Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapanların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.