Eskişehir'de silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tahliye edildiği cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, "silahlı tehdit ve yaralama" suçundan Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve bugün tahliyesine karar verilen Berkay Eroğlu, cezaevi önünde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Eroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.