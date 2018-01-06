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Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

- Polis, bir tekel büfesinde yaşanan olayın ardından saldırganın yakalanması için özel harekat destekli operasyon başlattı

06 Ocak 2018 Cumartesi 03:49
Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokağı'nda tekel büfesine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında taşıdığı tabancayla iş yeri sahibi Ayhan Köle (34) ve Savaş Köral'a (29) ateş edip olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı halde bir süre iş yerinin bulunduğu sokakta ilerleyen Ayhan Köle yaşamını yitirdi.

Yaralanan Savaş Köral ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinin yanı sıra Özel Harekat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerine bağlı ekipler saldırganın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSilahlı Saldırı
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