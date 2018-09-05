Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın...