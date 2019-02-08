Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda bir eğlence merkezine gelen S.E. ile çalışanlar arasında iş yerine "damsız" girme...