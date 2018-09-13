Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde tütün ürünleri satan A.Ö, T.A. ile yakını Y.A. arasında "sosyal medyada küfürlü yazışma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö, aracındaki silahla ateş ederek T.A'yı göğsünden yaraladı.

Bu sırada seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan H.S'nin ayağına isabet etti.

Ağır yaralanan T.A, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, H.S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Diğer zanlı A.Ö. ise aranıyor.