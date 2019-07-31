Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi çıkan silahlı kavgada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Kayalar Sokakta müstakil bir evde yaşayan Kemal I. (49) evine gelen iki arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde kullandı.

Bir süre sonra Kemal I. ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Kemal I, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan Kemal I, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastenesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.