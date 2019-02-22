ESKİŞEHİR (AA) - Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Eskişehir'de seracılık kredileri hakkında tanıtım toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten ziraat odaları, ticaret borsası temsilcileri ile çok sayıda üretici ve iş adamı katıldı.

Pişmaf, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası Türkiye'de kuruluşundan bugüne kadar ülke tarımına kesintisiz finans kaynağı sağlayan Tarım Bakanlığı ile destek sağlayan tek kuruluş. Bu dönemde banka, kuruluş misyonuna uygun olarak hiç kesinti vermeden tarıma kredi vermeye devam etti. Son yıllara baktığımızda 2011-2018 döneminde 3 milyon çiftçimize verdiğimiz kredi hacmi 166 milyar lirayı bulmuş durumda."