Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Eskişehir'de "Şehitler Gecesi" etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi" etkinliği düzenlendi.Atatürk Spor Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi....

27 Şubat 2018 Salı 21:42
Eskişehir'de
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi.

Gecede konuşan TÜVGA Eskişehir Bölge Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Özcan, şehitliğin önemine değinerek, "Biz değerleri, imanı ve vatanı için ölmeyi göze almış bir milletiz. Zafer şehit kanıyla yoğrulmuş toprakları vatan kılmış, şehadet arzusunun diri kıldığı ruhlarındır. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsicisi Fatih Sert de milli birlik ve beraberliği bozmak isteyen her türlü saldıraya karşı Allah yolunda, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna şehadeta hazır olduklarını belirterek "Şehitlik Müslümanlar için üstün bir paye ve Allah katında ayrıcalıklı bir makamdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Grup Sevra ve Grup Yürüyüş konseriyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirŞehitler GecesiTügva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim