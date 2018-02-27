Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi.

Gecede konuşan TÜVGA Eskişehir Bölge Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Özcan, şehitliğin önemine değinerek, "Biz değerleri, imanı ve vatanı için ölmeyi göze almış bir milletiz. Zafer şehit kanıyla yoğrulmuş toprakları vatan kılmış, şehadet arzusunun diri kıldığı ruhlarındır. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsicisi Fatih Sert de milli birlik ve beraberliği bozmak isteyen her türlü saldıraya karşı Allah yolunda, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna şehadeta hazır olduklarını belirterek "Şehitlik Müslümanlar için üstün bir paye ve Allah katında ayrıcalıklı bir makamdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Grup Sevra ve Grup Yürüyüş konseriyle sona erdi.