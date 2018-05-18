Eskişehir'de şehit aileleri, gazi ve yakınlarına iftar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehit ve gazi yakınları onuruna iftar verdi.

Vali Çakacak, kentteki bir otelde Eskişehir Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ve gazi yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Vali Çakacak'ın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile şehit ve gazi yakınları katıldı.