Eskişehir'de seçim güvenliği önlemleri ele alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin, "Seçimler bir bayram, şölen havasında geçecek ve öncelikle kazanan demokrasimiz olacaktır, ülkemiz olacaktır." dedi.

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin güven ve huzur içerisinde yapılamasına ilişkin alınacak önemler Vali Çakacak başkanlığında yapılan Seçim Güvenlik Toplantısı ile ele alındı.

Çakacak, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Anayasa'nın 79. maddesine göre seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapıldığını belirterek, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim sürecinde ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) olduğunu söyledi.

Seçim işlemlerini yurt genelinde düzen içinde yapma ve yaptırma görevinin YSK'nın denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğunu vurgulayan Çakacak, kamu kurum ve kuruluşlarının da seçimlerin başarı ile gerçekleştirilmesi ve millet iradesinin sağlıklı olarak sandığa yansıması amacıyla seçim kurullarına her türlü desteği vereceğini dile getirdi.

Çakacak, seçim güvenliğini de üç aşamalı olarak ele alıp değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikincisi seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü de seçimde oy kullanma bittikten sonra oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, evrak ve oy pusulaların ilgili yerlere, seçim kurullarına sağlıklı, güvenli ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Seçim günü kolluk birimlerimizin tümü görev başında olacaktır, o gün bütün izinler kaldırılmıştır. Hali hazırda tüm polis ve jandarma teşkilatımız seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini temin amacıyla görev başında olacaktır."

Seçim günü, valilikte kurulan seçim harekat merkezinin, emniyet, jandarma, ilçe seçim harekat merkezleri ve İçişleri Bakanlığı Seçim Harekat Merkezi ile koordineli olarak görev yapacağını anlatan Çakacak, şu bilgileri verdi:

"Kent güvenliği yönetim sistemi okullardaki tüm kameralarla entegre olacak şekilde faaliyette olacaktır. Oy kullanılacak okullardaki kameralar ve aydınlatma sistemleri devrede olacaktır. Kolluk birimlerimiz enerji güvenliği için OEDAŞ'la işbirliği ve koordineli olacaktır. Sandık kurullarının bulunduğu ve oy torbalarının depolanacağı, ilçe seçim kurullarının bulunduğu yerlerin aydınlatılmasında OEDAŞ'la birlikte gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Oy kullanılacak yerlerde görev alacak personele de daha önceleri yapıldığı gibi hizmet içi eğitim verilecektir."

Vali Çakacak, alınacak tedbirlerle seçimlerin güven ve huzur ortamında yapılacağını ifade ederek, "Seçimler bir bayram, şölen havasında geçecek ve öncelikle kazanan demokrasimiz ve ülkemiz olacaktır." dedi.

Toplantıya, kaymakamlar, kurum müdürleri ve öteki ilgililer katıldı.