Eskişehir'de şantaj iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadının uygunsuz görüntülerini çekip, şantaj yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, evli F.B. (30) adlı kadın, yaklaşık 5 aydır ilişki yaşadığı S.M'nin (33) cep telefonuna kaydettiği uygunsuz görüntülerle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M'yi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada F.B'ye ait görüntülerin olduğu flash bellek ele geçirildi.

Çeşitli suçlarından arandığı belirlenen şüpheli S.M'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.