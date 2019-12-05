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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki iki ayrı...
Genel 05.12.2019, 12:59
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 284 litre alkol ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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