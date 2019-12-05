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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki iki ayrı...

Genel 05.12.2019, 12:59
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 284 litre alkol ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

#2 şüpheli #Eskişehir #operasyon #Sahte içki
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