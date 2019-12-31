Son Dakika
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Genel 31.12.2019, 19:35
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, şişe ile bidonlarda bulunan ve satışı yasak olan etil alkol, alkol aromaları ile 39 litre içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
3°
kapalı
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59