Eskişehir'de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki üretimiyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Uludere Mahallesi'nde A.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 litre sahte rakı, 60 litre sahte şarap ele geçirildi.

Şüpheli A.Ş'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.